Yeni Zelanda’nın Kermadec Adaları'nda 7,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı.

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Kermadec Adaları 7,4 büyüklüğünde depremle sallandı.



Adalar, Yeni Zelanda’ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı birkaç dakika sonra kaldırıldı. Yeni Zelanda ve bölgedeki diğer ülkeler için bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.



Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.





ulusal.com.tr