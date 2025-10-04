Yeniden saldırı sinyali: Netanyahu Gazze'nin derinlerinde işgalin süreceğini öne sürdü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir hafta içinde Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını umduğunu söyledi. Ancak Gazze’deki işgalin süreceğini, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini, bunun Trump’ın planı çerçevesinde diplomatik ya da askeri yollarla yapılacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması sürecine dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, bir hafta içinde hem canlı hem de ölü İsrailli esirlerin bırakılmasını ümit ettiğini belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun “Gazze’nin derinlerinde işgalini sürdüreceğini” ileri sürdü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail’in müzakere heyetinin teknik ayrıntıları görüşmek üzere Mısır’a gideceğini açıkladı.

Trump’ın Gazze planına da değinen Netanyahu, plan sayesinde İsrail’in yalnızlaşmadığını, aksine Hamas’ın izole edildiğini savundu. Netanyahu, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas’ın tüm esirleri bırakacağını, İsrail ordusunun ise Gazze’nin derinliklerinde yeniden konumlanacağını iddia etti.

Uluslararası kamuoyunda anlaşmayı engellemekle suçlanan Netanyahu, “esir takası anlaşmasının askeri baskıyla mümkün olabileceğini” öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın planına da atıfta bulunan Netanyahu, Hamas’ın yanıtı sonrası “tüm esirlerin bırakılması için uygulamalara başladıklarını” dile getirdi. Sürecin ardından savaşın “İsrail’in prensiplerine göre” sonlandırılması için Trump’ın ekibiyle çalışacaklarını söyledi.

Netanyahu, anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas’ın silah bırakacağını ve Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılacağını iddia ederek, bunu Trump’ın planına göre diplomatik veya askeri yöntemlerle gerçekleştireceklerini, yani saldırıların yeniden başlayabileceği sinyalini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

