Petrol ve doğal gaz kaynakları ile dikkat çeken İran rotasını temiz enerjiye çevirdi. Kirman kentinde açılan ülkenin en büyük güneş enerji santrali günde 16 megawatt enerji üretiliyor. Ulusal Kanal'a konuşan santral müdürü Murteza Şaini, tesisin mevcut kapasite ile 4 bin 500 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

İran'ın yenilenebilir enerji sektöründe attığı dev adım meyvelerini vermeye başladı.



Batı eyaletlerinden Kerman'da ülkenin en büyük güneş enerji santrali açan İran, burada günde 16 megawatt enerji üretimine ulaştı.



Proje, 27 milyon dolara mal oldu. Santral, 20 yıl boyunca bölgenin tamamının enerji ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.



Ulusal Kanal'a konuşan Mokran güneş enerji santrali müdürü Murteza Şaini, mevcut kapasite ile 4 bin 500 hanenin günlük elektirik ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

"Tesisin ömrü en az 20 yıl, yani en az 20 yıl boyunca ihtiyaca cevap verecek, bu süre zarfında proje ortağımız olan firma bozulan bir panel olursa değiştirecek, Bu tesis iki bölümdür her iki bölümde günlük en fazla 16 megawatt enerji elde ediyoruz, bu da bölgenin enerji iltiyacını karşılamamızı sağlıyor fazlasıda yine enerji hattına aktarılıyor."



Aldığı ortalama 2800 saatlik güneş ışığı ve 300 günden fazla güneşli günüyle İran, güneş enerjisi kullanımı ve üretimi konusunda en elverişli ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.





HABER/KAMERA: YAKUP ASLAN

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