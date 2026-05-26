Yerin metrelerce altında can pazarı: Altın ararken mahsur kalan 7 kişiden haber yok!

Laos'ta altın bulmak amacıyla girdikleri mağarada ani sel sularına kapılan 7 defineciyi arama kurtarma çalışmaları yedinci gününe girdi.

Olay, Xaisomboun eyaletine bağlı Long Chaeng bölgesinde yaşandı. 20 Mayıs tarihinde altın aramak ve avlanmak amacıyla bölgedeki bir mağaraya giren 8 kişilik grup, içerideyken aniden bastıran sel sularına yakalandı. Grupta bulunanlardan biri, hızla yükselen suların içinden yüzerek dışarı çıkmayı başardı. Mağarada kalan diğer 7 kişiye ise o tarihten bu yana ulaşılamadı.

Arama faaliyetleri zorlu ve engebeli arazi şartlarında sürdürülürken, içeride mahsur kalan şahısların sağlık durumlarına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞ

Olayın ardından Laoslu görevlilerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen çok sayıda arama kurtarma ve mağara dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. Operasyon yedinci gününde devam ederken, zaman zaman şiddetini artıran yağışlar kurtarma çalışmalarında aksamalara neden oluyor. Yetkililerin, içinde bulunulan yağışlı mevsimde söz konusu mağaralara girilmemesi gerektiğine dair bölge halkına daha önceden uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Kritik kurtarma operasyonuna destek vermek üzere Tayland'dan yaklaşık 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibi Laoslu yetkililerin yardım çağrısı üzerine bölgeye geldi. Ulaşan destek ekibinin içinde, 2018 yılında Tayland'da 12 çocuğun sağ olarak çıkarıldığı ve dünya gündemine oturan "Tham Luang Mağarası" operasyonunda görev alan tecrübeli dalgıçların da yer aldığı belirtildi.

SULARLA DOLU GEÇİTLER 50 SANTİMETREYE KADAR DARALDI

Taylandlı dalgıçlar dün gerçekleştirdikleri ilk dalışın ardından sahadaki mevcut durumu aktardı. Uzman ekipler, mağaranın bazı bölümlerinin yalnızca sürünerek geçilebilecek kadar dar olduğunu bildirdi. Suyla dolu olan geçitlerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadıklarını belirten dalgıçlar, belirli noktalarda mağara içindeki boşlukların yaklaşık 50 santimetreye kadar düştüğünü ifade etti.

Mahsur kalan kişilere ulaşabilmek için mağaradaki çamurla dolan alanları temizleyerek yol açmaya çalışan arama kurtarma ekipleri, operasyon boyunca jeneratörler, yüksek kapasiteli su pompaları, hava destek sistemleri ve yaşam tespit cihazları kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

