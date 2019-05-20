Dün akşam saatlerinde Bağdat'ın merkezi'nde bulunan Yeşil Bölge'ye füze ile saldırı düzenlendi. Amerikan Büyükelçiliği yakınlarına düşen füze kimseye zarar vermedi. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Ancak ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İran'ı tehdit etti. Trump "Eğer savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur" dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi.



19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde düzenlenen saldırı Sovyet yapımı Katyuşa füzesi ile yapıldı.



Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamada "Yeşil Bölge'nin ortasına bir Katyuşa füzesi kimseye zarar vermeden düşmüştür" denildi.



Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı acil görevi olmayan personelinin tamamına Irak'tan ayrılma talimatı vermişti. ABD'nin bu kararını İngiltere de izlemişti.



İran ABD'nin attığı adımları 'psikolojik savaş' ve 'siyasi bir oyun' olarak nitelemişti.



ABD ve İngiltere'nin personelini çektikten sonra saldırının gerçekleşmesi dikkat çekici olarak yorumlandı.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından açıkça İran'ı tehdit etti.



Trump tweet'inde "Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmen sonu olur. Bir daha ABD'yi asla tehdit etme!" dedi.



İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami ise, "Savaş peşinde değiliz ama savaştan da korkmuyoruz" dedi.



ABD'nin yorgun ve umutsuzluk içerisinde olduğunu vurgulayan Selami, "Yakın bir zamanda bu gücün nasıl yenildiğine şahit olacaksınız" dedi.





ulusal.com.tr