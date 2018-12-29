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Yıkıntılar arasında Noel Babalar

Irak'ın Musul kentinde Iraklı iki kişinin Noel Baba kıyafetleriyle çocuklara hediye dağıttığı görüntüler bir yandan savaşın yarattığı yıkımı gözler önüne sererken bir yandan insana olan umudu pekiştiriyor.

Yıkıntılar arasında Noel Babalar

Görüntüler geçtiğimiz çarşamba günü Musul'da çekildi.

Irak'ın en büyük şehirlerinden biri olan Musul, IŞİD tarafından Haziran 2014'te kontrol altına alındıktan sonra savaşın bütün acılarına tanıklık etti. En ağır çatışmalar şehrin tarihi semtlerinde yaşandı ve tarihi kent yıkıldı. 

2019'a giderken kent yaralarını sarmaya çalışıyor. Noel baba kıyafeti giymiş iki Iraklının yıkıntıların arasında hediye dağıttığı bu görüntüler Irak'ta çok konuşuldu. 

Savaştan en çok etkilenenler ise çocuklar, Iraklı iki koca yürekli insan onları yılbaşında unutmadı. Çocuklara dağıttıkları hediyelerden daha önemlisi ise gelecek güzel günlere dair bir umut verebilmiş olmaları.

ulusal.com.tr

Etiketler; #musul #noel baba
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