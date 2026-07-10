Yılan çiftlikleri sular altında kaldı! 900'den fazla yılan kaçtı

Guangxi eyaletine bağlı Hengzhou şehrindeki iki baraj, yoğun yağışlara dayanamayarak taştı ve çok sayıda yerleşim yerini sular altında bıraktı. Afetin yaşandığı bölgede faaliyet gösteren yılan yetiştirme tesislerinin sel sularına kapılmasıyla olağanüstü bir durum ortaya çıktı. Tesislerde bulunan ve aralarında zehirli türlerin de yer aldığı 900'ü aşkın yılan bulundukları yerlerden kaçarak çevreye dağıldı.

''YÜZLERCE YILAN AYNI ANDA KAÇTI''

Sokaklara ve yaşam alanlarına yayılan yılanların saldırısına uğrayan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı. Artan vakalar üzerine Hengzhou’daki sağlık kuruluşlarında panzehir stokları acil olarak artırıldı. Yılan sokması şikayetiyle hastanede tedavi altına alınan bir afetzede, "Yüzlerce yılan aynı anda kaçtı. Ben en az beş ya da altı tanesini gördüm" dedi.

Bölge yetkilileri, doğaya karışan yılanların sığınabileceği yerler konusunda acil bir uyarı yayınladı. Sürüngenlerin evlerin içlerine, merdiven boşluklarına, bina köşelerine ve nehir kıyılarına saklanma ihtimaline dikkat çekilerek, vatandaşlardan gördükleri yılanlara kesinlikle müdahale etmemeleri istendi. Tayfun ve yılan tehdidinin birleştiği eyalette, güvenlik tedbirleri kapsamında 130 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

HEYELAN KÖYLERİ YUTTU: BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Maysak Tayfunu'nun şiddetini gösterdiği Çin genelinde sel ve toprak kaymaları ağır bir can kaybına yol açtı. Ülke genelindeki afetlerde şu ana kadar 38 kişi yaşamını yitirirken, ulaşılamayan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kayıplarının eyaletlere göre dağılımı da netleşti. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda 21 kişi, Hubei eyaletinde 11 kişi ve barajların taştığı Guangxi eyaletinde ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan felaketlerin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping devreye girerek, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının tüm imkanlarla yürütülmesi talimatını verdi.