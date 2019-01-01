Yeni yıla girerken Japonya'nın başkenti Tokyo'da araçlı bir saldırı gerçekleşti. Minivan tipi bir araçla yılbaşını kutlayan kalabalığa dalan saldırgan biri çocuk toplam 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan eyleminin ardından yakalanarak tutuklandı.

Japonya'da minivan yılbaşını kutlayan kalabalığa daldı.



Başkent Tokyo'daki popüler eğlence merkezlerinin bulunduğu Takeşhita Caddesi'nde saldırgan aracını kalabalığın üzerine sürdü.



Olayda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.



Yaralılardan 8'ine aracın çarptığı, 1 yaralının ise araçtan çıkan saldırganın yumruklarının hedefi olduğu kaydedildi. Yaralılar arasında bulunan 1 erkek çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.



Tokyo polisi, Kazuhiro Kusakabe adlı 21 yaşındaki şüphelinin yeni yılın ilk saatlerinde Takeşhita Caddesi'ndeki Meiji Tapınağı yakınında aracı kaldırımdaki kalabalığın üzerine sürdüğünü belirtti.



Araçta 1 teneke gazyağı bulunduğu, saldırganın olayın ardından aracı ateşe vermeyi planladığı ifade edildi.



Saldırının ardından olay mahallinden kaçan saldırgan 30 dakika sonra çevredeki bir parkta yakalandı.



Polis kaynakları, saldırganın "idamların öcünü almak için" bu eylemi yaptığını ifade ettiğini aktardı. Saldırganın birinin idam edilmesine mi tepki gösterdiği yoksa genel olarak Japonya'da idam cezası uygulanmasına mı karşı çıktığı bilinmiyor.



Saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığı soruşturuluyor.



