Yolcu otobüsü tünelde yandı!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova kenti istikametinde A12 otoyolunun Recco ve Nervi kasabaları arasında, seyir halindeki bir yolcu otobüsü akşamüstü saatlerinde Giugo tepesi tünelinden geçerken yanmaya başladı.

Otobüsteki yangın sebebiyle tünelin içi dumanla kaplanırken dumandan etkilenen yolculardan 1'i çocuk, 1'i hamile 37 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförünün ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yangına İtalyan itfaiyesi müdahale ederken, otobüsün tamamen yandığı bildirildi.

Yangına otobüsün ısıtma-soğutma sistemindeki bir arızanın yol açmış olabileceği kaydedildi.

Olay nedeniyle otoyol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Otoyolu işleten Autostrade firması, sürücülerden, bir süre için A12 otoyolunu tercih etmemelerini istedi.