Yolcu otobüsünde korkunç patlama: 4 ölü, 32 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Turbat şehrinde, bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu, otobüs aniden alev aldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı.
Yetkililer, patlamanın nedenini araştırmaya devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı