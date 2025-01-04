Yolcu otobüsünde korkunç patlama: 4 ölü, 32 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Turbat şehrinde, bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu, otobüs aniden alev aldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın nedenini araştırmaya devam ediyor.