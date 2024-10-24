Yolcu taşıyan helikopter düştü! Kazayla ilgili ilk açıklama geldi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yolcu taşıyan bir helikopter düştü. Feci kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yolcu taşıyan helikopter düştü! Kazayla ilgili ilk açıklama geldi
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Nijerya'nın Rivers eyaletinde feci bir helikopter kazası meydana geldi. Kazayla ilgili Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanlığı Sözcüsü Odutayo Oluseyi'den açıklama geldi.

Oluseyi, 8 kişiyi taşıyan helikopterin Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'tan kalktıktan sonra Bonny Finima yakınlarında Atlas Okyanusu'na düştüğünü belirtti.

Oluseyi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oluseyi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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