Yolcu taşıyan helikopter düştü! Kazayla ilgili ilk açıklama geldi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde feci bir helikopter kazası meydana geldi. Kazayla ilgili Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanlığı Sözcüsü Odutayo Oluseyi'den açıklama geldi.

Oluseyi, 8 kişiyi taşıyan helikopterin Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'tan kalktıktan sonra Bonny Finima yakınlarında Atlas Okyanusu'na düştüğünü belirtti.

Oluseyi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oluseyi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.