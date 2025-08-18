Yolcu teknesi battı: 40’tan fazla kişi kayıp!

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin nehirde batması sonucu 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi. Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, yaptığı yazılı açıklamada, kazanın eyaletteki Goronyo Pazarı'na gitmekte olan bir yolcu teknesinin nehirde batmasıyla meydana geldiğini duyurdu. Kazanın ardından başlatılan kurtarma operasyonlarında şu ana kadar yalnızca 10 kişinin sağ kurtarıldığı bildirildi.

40'TAN FAZLA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Genel Direktör Umar, olayda 40'tan fazla kişinin kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Nehirdeki görüş kısıtlılığı ve akıntı nedeniyle çalışmaların zorlukla yürütüldüğü bildirildi.

Nijerya’da özellikle yağış sezonunda nehirlerde benzer tekne kazaları sıkça yaşanıyor. Temmuz ayı sonunda Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde meydana gelen başka bir tekne kazasında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.