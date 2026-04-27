Yolcu uçağı düştü: çok sayıda can kaybı var

Güney Sudan’ın başkenti Juba yakınlarında seyir halindeki bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 13 yolcu ve pilot hayatını kaybetti; ilk raporlar facianın nedenini olumsuz hava koşullarına dayandırıyor

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, başkent Juba yakınlarında Cessna tipi bir yolcu uçağı kaza yaparak düştü. 27 Nisan akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda, uçakta bulunan 13 yolcu ile uçağın pilotu yaşamını yitirdi. Yetkililer, uçaktaki 14 kişiden kurtulan olmadığını teyit etti.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE GÖRÜŞ MESAFESİ

Havacılık uzmanlarının ve yerel otoritelerin ilk belirlemelerine göre kaza, bölgede hakim olan ve görüş mesafesini kritik seviyelere düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldi. Meteorolojik verilerin havada yarattığı bu zorlu şartların, uçağın kontrolünün kaybedilmesinde temel etken olduğu değerlendiriliyor.

KURBANLARIN KİMLİKLERİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Uçaktaki yolculardan ikisinin Kenya vatandaşı olduğu, pilot ve diğer tüm yolcuların ise Güney Sudan uyruklu olduğu bildirildi.

Olayın hemen ardından Juba yakınlarındaki kaza kırım noktasına inceleme, arama-kurtarma ve teknik destek ekipleri sevk edildi. Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve enkaz bölgesindeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

yolcu uçağı düştü güney sudan
