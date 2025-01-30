Yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü! Ölü ve yaralılar var

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, kazaya American Airlines’a ait ticari bir uçak ile askeri bir helikopter karıştı. Çarpışmanın ardından uçak ve helikopter nehre düştü.

Kazanın ardından havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kaza anına ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

Yetkililer, ticari uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğunu, askeri helikopterde ise 3 askeri personelin yer aldığını açıkladı.

Fox News kanalında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın kazayla ilgili anlık olarak bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, kazayı büyük bir üzüntüyle takip ettiğini ve kurtarma çalışmalarının başarıya ulaşması için dua ettiğini ifade etti. İlk müdahaleyi gerçekleştiren ekiplere teşekkür eden Trump, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Kaza öncesinde uçak ve helikopterin pilotları ile hava trafik kontrol kulesi arasındaki son konuşmalar ortaya çıktı. Kule, pilotlara "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" şeklinde uyarılarda bulunurken, çarpışmadan yaklaşık 10 saniye önce helikopter pilotunun panik halinde manevra yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. Kayıtlarda, helikopter içerisinden gelen kargaşa sesleri duyuluyor.

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle, kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı belirtiliyor. Yetkililer, Potomac Nehri’ne düşen uçaktaki yolcuların akıbetiyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşmadı.