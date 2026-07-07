Yolsuzluktan mahkum oldu, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı!

Ulusal Meclis grup başkanı Marine Le Pen, mahkeme kararının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Kamu fonlarının usulsüz kullanılması ve bu suça iştirak kapsamında suçlu bulunmasına rağmen siyasi arenadan çekilmeyeceğini netleştiren siyasetçi, "Bu akşam cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım" açıklamasını yaptı. Hakkında verilen karara karşı Fransa Yargıtayı’na başvuracağını belirten Le Pen, bu hukuki adımın istinaf kararının etkilerini askıya alacağını savundu. Süreci nasıl yöneteceğine dair detayları paylaşarak, "Kampanyamı elektronik kelepçe olmadan yürüteceğim" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında elektronik kelepçeyle bir seçim kampanyası yürütmenin mümkün olmayacağını dile getiren Le Pen'in canlı yayındaki bu çıkışı, Ulusal Birlik Partisi içinde oluşan belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Siyasi geleceğine mahkeme kararından çok sandıkta karar verilmesi gerektiği fikrini savunan Le Pen, adaylık sürecini doğrudan seçmen iradesine dayandırdı. Kararın halka ait olduğunu vurgulayarak, "Fransız halkına hiçbir şey dayatılmamalı" dedi.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNUN SAHİBİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı vizyonunu çizerken Ulusal Birlik Partisi Başkanı Jordan Bardella’nın 2027 sürecindeki rolünü de netleştirdi. Kendisiyle "kazanan bir ikili" oluşturacaklarını ifade eden Le Pen, seçimi kazanması halinde Bardella’yı başbakan olarak görevlendireceğini ilan etti. Le Pen, aralarındaki ortaklığa dikkat çekerek, "Birlikte oluşturduğumuz bu siyasi ikilinin gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Paris İstinaf Mahkemesi, gün içinde açıkladığı kararda Le Pen’e 3 yıl hapis, 100 bin euro para cezası ve 45 ay siyasi yasak verdi. Mahkeme heyeti hapis cezasının 2 yılını ertelerken, kalan 1 yıllık sürenin elektronik kelepçeyle infaz edilmesine hükmetti. Karardaki en kritik detay ise siyasi yasağın 30 aylık bölümünün ertelenmesi ve ertelenmeyen 15 aylık kısmının da uygulanmış sayılması oldu. Bu hukuki hesaplama, Le Pen’in 2027 adaylığına giden yolu yasal olarak açık bıraktı.

22 YILLIK DOSYA

Sürecin temeli, Ulusal Birlik Partisi’nin eski adı olan Ulusal Cephe (Front National) dönemine dayanıyor. Dava dosyası, 2004 ile 2016 yılları arasını kapsarken, Avrupa Parlamentosu bütçesinden maaş alan bazı asistanların gerçekte parlamenter çalışmalar yerine partiyi finanse etmek amacıyla parti faaliyetleri için çalıştırıldığı iddiaları üzerinden ilerledi.

Marine Le Pen ve davadaki diğer sanıklar yargılama boyunca suçlamaları reddetti ve söz konusu çalışmaların Avrupa milletvekillerinin siyasi faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Sürecin bir önceki aşamasında Paris Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2025 tarihinde Le Pen’i suçlu bularak 4 yıl hapis, 100 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasakla cezalandırmış, üstelik siyasi yasağın derhal uygulanmasına hükmetmişti. Paris İstinaf Mahkemesi ise son kararıyla mahkumiyet durumunu koruyarak cezayı güncelledi ve hafifletmiş oldu.