Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçesinde Süryani okullarından sorumlu enstitünün başkanına düzenlenen suikastı güçlü şekilde kınadı.

Yazılı bir açıklama yapan Hollanda merkezli WCA, Süryani okullarından sorumlu Nsibin Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda 30 yıldır öğretmenlik yapan Isa Reşid'e cumartesi sabahı suikast girişiminde bulunulduğunu duyurdu.



Reşid'in saldırıdan iki gün önce YPG/PKK bağlantılı "Olaf-Taw" Başkanı Elisabeth Gouriye ile bir görüşme yaptığı, görüşmede Reşid'in Süryani okullarına dayatılan müfredatın uygulanamayacağını açıkladığı kaydedildi. Gouriye'nin, müfredat değişimine Süryani Ortodoks Patriği'nin de destek verdiğini belirterek Reşid'e müfredatı uygulaması için 21 Eylül'e kadar süre tanıdığı, aksi takdirde "sonuçlarına katlanacağını" söylediği aktarıldı.



Kamışlı bölgesindeki Süryani okullarının müfredatını düzenleyen Nsibin Enstitüsü Başkanı Reşid'e tanınan sürenin dolmasının hemen ardından iki kişi tarafından saldırı düzenlendiği, saldırganların beyzbol sopasıyla Reşid'in kafasını hedef alarak suikast girişiminde bulunduğu belirtildi.



"Açık bir savaş ilanı"



Açıklamada ifadelerine yer verilen Dünya Süryaniler Konseyi Başkanı Johny Messo suikast girişimini güçlü bir şekilde kınayarak, "Dünya genelindeki Süryaniler, PYD/YPG'nin bu son saldırısını, Suriye'nin yerli toplumlarına karşı açık bir savaş ilanı olarak değerlendiriyor." ifadesini kullandı.



Messo, "Öncelikli olarak ABD ve PYD/YPG'ye destek veren tüm ülkelere sivilleri hedef alan terör saldırılarının son bulması için desteklerini kesmeleri için çağrıda bulunuyoruz." dedi.



YPG/PKK'nın saldırılar için "Süryani kuklaları" alet ettiğini aktaran Messo, esasen sözde "Süryani Askeri Konseyi" gibi örgütlerin üyelerinin Süryani olmadığını ve Haseke Valiliğinde çalışan Süryanilerin ifadelerine göre bu örgütlerde terör örgütü DEAŞ üyelerinin de görev aldığını belirtti.



Messo, kendilerini "devrimci" ve "yoldaş" olarak tanımlayan bu örgütlerin, 1990'ların ortasında Türkiye'nin güneydoğusunda terör örgütü PKK tarafından eğitildiğini ve desteklendiğini açıkladı.



Messo, bu komünist grupların YPG/PKK vasıtasıyla kuzeydoğu Suriye'deki Süryaniler üzerinde tehdit, kaçırma ve cinayet gibi yollarla baskı kurmaya çalıştığını ifade etti.



YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması



Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.



YPG/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.



Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt bu okullara da baskın yaparak, tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.



Terör örgütü, eğitim dayatmasını genişleterek, 10 Ağustos'ta Kamışlı'ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.