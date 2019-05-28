banner1005
O davaya yayın yasağı
O davaya yayın yasağı
Usta isim hayatını kaybetti
Usta isim hayatını kaybetti
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'kötü muamele' açıklaması
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'kötü muamele' açıklaması
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

'Yumurta çocuk' Will Connoly, yaklaşık 100 bin doları bağışladı

'Yumurta çocuk' Will Connoly, kendisi için toplanan tüm parayı, Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladı

'Yumurta çocuk' Will Connoly, yaklaşık 100 bin doları bağışladı

'Yumurta çocuk' olarak anılan 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly, Instagram hesabından kendisi için toplanan yaklaşık 100 bin doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu.

Connoly, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Christchurch Vakfı'na bağışladığını duyuran Will Connoly, Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenlemişti.

KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Protesto sonrası gözaltına alınan Connoly için sosyal medya kullanıcıları, 'Go Fund Me' isimli internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. Connoly ise bu toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağını söylemişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yumurta çocuk #Will Connoly
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.