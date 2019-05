'Yumurta çocuk' Will Connoly, kendisi için toplanan tüm parayı, Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladı

'Yumurta çocuk' olarak anılan 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly, Instagram hesabından kendisi için toplanan yaklaşık 100 bin doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu.



Connoly, Instagram hesabından açıklama yaptı.



Christchurch Vakfı'na bağışladığını duyuran Will Connoly, Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenlemişti.



KAMPANYA BAŞLATMIŞTI



Protesto sonrası gözaltına alınan Connoly için sosyal medya kullanıcıları, 'Go Fund Me' isimli internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. Connoly ise bu toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağını söylemişti.



ulusal.com.tr