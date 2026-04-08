Yunan albay Çin casusluğu suçlamasıyla tutuklandı: NATO'nun gizli bilgilerini sızdırmış!

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir albay, NATO'nun kritik bilgi ve gizli projelerini Çin istihbaratına para karşılığında sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

NATO üyesi ülkeler, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir albayın Çin casusu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsıldı. İttifakın hassas bilgilerine erişimi bulunan Yunan albay, NATO'nun gizli projelerini ve kritik teknolojik verilerini Çin istihbaratına sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. İttifakın Yunan makamlarını uyarması üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan askeri personelin, casusluk faaliyetlerini itiraf ettiği kaydedildi.

İLK TEMAS LİNKEDIN ÜZERİNDEN KURULDU

NATO kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, casusluk faaliyetinin ilk adımı profesyonel iş ağı platformu LinkedIn üzerinden atıldı. Danışmanlık hizmeti verdiği belirtilen Malezya menşeli bir şirket, sosyal medya uygulaması üzerinden Yunan albay ile iletişim kurdu. Bu temasın ardından söz konusu Malezya şirketinin düzenlediği bir seyahat programıyla Çin'e giden albayın, burada Çin istihbarat yetkilileriyle bizzat görüşmeler yaptığı ve devşirildiği öğrenildi.

GİZLİ BİLGİLERİ KRİPTO PARA KARŞILIĞI SATTI

Çin'deki ilk temasların ardından casusluk ağı Yunanistan'a da taşındı. Albayın, Çin istihbarat elemanlarıyla Yunanistan sınırları içerisinde de gizli görüşmeler yürüttüğü belirlendi. Bu buluşmalarda NATO'nun kritik öneme sahip teknolojik altyapısı ve gizli projeleri hakkındaki veriler, para karşılığında Çin tarafına aktarıldı. Yapılan incelemelerde, Yunan albayın sattığı askeri ve stratejik bilgiler karşılığındaki ödemeleri kripto para birimleri üzerinden tahsil ettiği tespit edildi.

Durumun fark edilmesinin ardından NATO yetkilileri, Yunanistan makamlarına acil uyarıda bulunarak diğer müttefik ülkeleri de konu hakkında detaylı şekilde bilgilendirdi. Harekete geçen Yunan güvenlik güçleri, albayı tutukladı.

Gözaltı sürecinde yetkililer tarafından sorgulanan Yunan albayın, hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin adına casusluk yaptığını resmen itiraf ettiği açıklandı.

