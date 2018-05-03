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Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar belli oldu

Yunanistan sınırına geçtiği için dün gözaltına alınan Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar belli oldu
Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması yapan kepçe operatörü Musa Alerik (38), dün tampon bölgeden dönmek isteyince Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmış, kepçesine el konulmuştu. Türk işçinin bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduğu, daha sonra da Orestiada kentine götürüldüğü öğrenilmişti.

KARAR BELLİ OLDU

Alerik, bugün çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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