Yunan basını: "Türkiye 5. nesil KAAN savaş uçağı üretirken biz vida bile üretemiyoruz"

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN savaş uçağı almayı planladığı iddiasına yer veren Yunan basını, bu durumu, "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken biz bir vida bile üretemiyoruz" ifadesiyle manşete taşıdı.

Mert Sagit Mert Sagit
Yunan basını: "Türkiye 5. nesil KAAN savaş uçağı üretirken biz vida bile üretemiyoruz"
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Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerlemeyi kabul eden Yunan basını, Yunan hükümetini savunma sanayisini canlandırmaya yönelik yeterli adım atmamakla suçladı.

Militaire sitesindeki haberde, "Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olduğunu öngören bazı analistler gülüyorlardı. Ancak Türkiye, sadece KAAN savaş uçağı üretim programını ilerletmekle kalmadı, aynı zamanda Suudi Arabistan'a 100 adet bu tip uçağı satmak için görüşmelere başladı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Türk savunma sanayisinin ilerleyişi göz önünde bulundurularak, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın büyük projelerle ilgili vaatlerinin gerçekçi olmadığı ve ülkenin mevcut savunma kapasitesinin artırılması için daha etkili adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Ekfrasi sitesi ise "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken, biz vida bile üretemiyoruz" başlığını kullandı.

Suudi Arabistan'a KAAN savaş uçağı satılması halinde bu anlaşmanın Türkiye için rekor bir ihracat anlamına geleceği belirtilen haberde, Ankara'nın bölgede önemli bir savunma tedarikçisi olarak yerini alacağının altı çizildi.

Haberde, şu ana kadar Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Bayraktar Akıncı İHA ve Ejder Yalçın zırhlı araç satın aldığına işaret edildi.

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