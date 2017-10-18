Yunanistan gümrük çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle, daha önce tır geçişlerinde yaşanacak aksaklığın yayaları da etkileyeceği bildirildi.

Yunanistan gümrük çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle, daha önce tır geçişlerinde yaşanacak aksaklığın yayaları da etkileyeceği bildirildi.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin yapacağı grev sebebiyle Pazarkule Gümrük Kapısı'nda yarın 09.00 ile 20 Ekim Cuma 09.00 saatlerinde 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacağı belirtildi.



Ayrıca, İpsala Sınır Kapısı'nda yarın 07.00 ile 20 Ekim Cuma günü 07.00 saatleri arasında 24 saat sadece taze balık taşıyan tırların geçişine izin verileceği ifade edildi.



Açıklamada, diğer tırların geçişine izin verilmeyeceği, otomobil ve otobüslerin geçişlerinin ise kontrollü olarak yapılacağı kaydedildi.