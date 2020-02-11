Yunan komutandan Türkiye itirafı

Atina'nın Türkiye karşıtı bazı tezlerine, eski Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Andonis Andonyadis, karşı çıktı.

2002-2005 yılları arasında Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Andonis Andonyadis, Yunanistan'ın Türkiye ile müzakere etmesi gerektiğini vurguladı.

Hürriyet'in haberine göre Andonyadis, savunma içerikli haber sitelerinde, Yunanistan'ın resmi tezlerini çürütüyor.

Yunanistan'ın hava sahası, uçuş hatları, karasuları ile ilgili uluslararası hukuku çiğneyen tezlerine yanıt veren Yunan komutan, uyarılarda da bulunuyor.

"Dünyada, Yunanistan’dan başka karasuları genişliği ile hava sahası genişliği farklı bir ülke yok. Bu sınırları sadece Türkiye değil, başka ülkeler de tanımıyor. Biz, ‘Türkiye uluslararası hukuku, deniz hukukunu çiğniyor’ diyoruz. Oysa hava sahası konusundaki resmi tez deniz hukukuna aykırıdır."

Andonyadis, Türkiye'nin bölgesel anlamda süper güç olduğunu da vurguladı ve "Türkiye ile müzakere yapmalıyız" dedi.

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