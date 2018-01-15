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Yunan Parlamentosu önündeki “kemer sıkma“ gösterisinde arbede

Yunan Parlamentosu önünde "kemer sıkma" önlemlerini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

Yunan Parlamentosu önündeki “kemer sıkma“ gösterisinde arbede

Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüşülen "kemer sıkma" önlemlerini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) çağrılarıyla toplanan gruplar, Yunan Parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Mecliste "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısına ilişkin görüşmeler devam ederken düzenlenen gösteride, bir grubun meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericilerin molotofkokteyli, taş ve kırmızı boya attığı güvenlik güçleri, gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sendikaların çağrısıyla Atina'da metro, tramvay ve otobüs çalışanlarının 24 saatlik greve gitmesiyle bugün toplu taşıma tamamıyla dururken, kentte zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Gösteri sırasında kent merkezinde birçok yol trafiği kapandı.

Bu sırada, kreditörler tarafından kurtarma paketi kapsamında talep edilen "kemer sıkma" önlemleri arasında sendikalar tarafından büyük tepki toplayan, grev kararını zorlaştıran düzenleme de bulunuyor.

Düzenlemelerin bu gece mecliste oylanmasıyla gelecek haftaki Avro Grubu toplantısında Yunanistan için kurtarma programı kapsamında yeni kredi dilimi için onay verilmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #protesto #molotof kokteyli #gösteri #görevi
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