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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı şube müdürü Çelik tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı şube müdürü Arif Çelik tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 29 Ekim 2016'da 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı şube müdürü Arif Çelik, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Arif Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan Arif Çelik'in de aralarında bulunduğu 6 zanlı, 23 Ekim'de Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Zanlıları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna uyruklu 2 organizatör gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #fetö #muğla #bodrum
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