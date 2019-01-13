Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos'un çekilme kararının ardından, meclisten güvenoyu talep ederek görevine devam etmeyi planladığını açıkladı.

Çipras, Kammenos ile görüşmelerinden bir süre sonra Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Hükümet ortağı ile farklı siyasi görüşlere rağmen ülkeyi memorandumdan çıkaracak bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Çipras, "Kendisine teşekkür ediyorum. Bana savunma bakanlığından istifa ettiğini belirtti. Ben de istifasını kabul ettim." dedi.



Bakanlık pozisyonlarında bulunan diğer ANEL üyelerinin de istifasını kabul edeceğini kaydeden Çipras, yeni Savunma Bakanının ise Genelkurmay Başkanlığını yürüten Evangelos Apostolakis olacağını bildirdi.



Çipras öte yandan, anayasa çerçevesinde hükümet dönemi sona erene kadar başbakanlık görevini sürdürebilme hakkı bulunduğuna işaret ederek, vadettikleri önemli girişimleri tamamlamayı planladıklarını vurguladı.



Çipras, "Meclis Başkanı ile irtibat kurdum. Meclisin güvenoyunu alarak göreve devam etmek için gerekli prosedürü ivedilikle başlatacağız." ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından Kammenos, Makedonya ile "isim anlaşması" sebebiyle iş birliğine devam edemeyeceklerini belirterek, partisinin hükümetten ayrılacağını açıklamış ve Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.



Yunan hükümet kaynaklarına göre, hükümette yalnız kalan Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın talep edeceği güvenoyu salı günü meclise gelecek ve perşembe günü oylanacak.

Çipras'ın gündemindeki bir diğer önemli konu ise koalisyonda ayrılığa yol açan Makedonya ile "isim anlaşmasının" meclisten geçirilmesi olacak.



Başbakan Çipras, dört gün önce verdiği mülakatta, "(Güvenoyunda meclisin yarıdan fazlası) 151 milletvekilin olmasa da anayasal açıdan sorun olmadan göreve devam edebilirsin. Avrupa'da bu şekilde 12 hükümet var. Anayasal bir sorunum olmaz ama siyasi bir sorun olur. Böyle bir durumda ise zamanı gelince söz verdiğimiz kritik girişimleri gerçekleştirdikten sonra erken seçime gideceğim." demişti.