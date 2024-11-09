Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! İki ülke arasındaki ilişkilere değindi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerle ilgili konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerde "normalleşme" hedefinin esas olması gerektiğini ifade eden Miçotakis, ilişkilerde istikrarın muhafaza edilmesinin halkların yararına olacağını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! İki ülke arasındaki ilişkilere değindi
Yayınlanma:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen AB gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, basın toplantısında Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları da yanıtladı.

Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği gayriresmi görüşmeye değinen Kiryakos Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerde "normalleşme" hedefinin esas olması gerektiğini ifade etti.

Atina’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında yapılan görüşmeye de değinen Miçotakis, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ancak temel konularda hala bir uzlaşma zemini bulunmadığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! İki ülke arasındaki ilişkilere değindi - Resim : 1

Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması her iki halkın da yararına olacaktır." dedi.

ABD'DE DONALD TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLMESİ

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için önemi üzerinde duran Başbakan Miçotakis, Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan’ın ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Yunanistan-ABD ilişkilerinin de yeni dönemde sağlam bir zeminde ilerlediğini kaydeden Miçotakis, bu ilişkinin stratejik bir derinliğe sahip olduğunu kaydetti.

Miçotakis ayrıca, bu ilişkinin ABD ile Yunanistan arasında imzalanan ve beş yıllık süreyi kapsayan savunma anlaşması ile güvence altına alındığını ifade etti.

Deprem konutları yapılamayacak mı? O iddialarla ilgili açıklama geldiDeprem konutları yapılamayacak mı? O iddialarla ilgili açıklama geldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

yunanistan türkiye Kiryakos Miçotakis
Günün Manşetleri
Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 darbesi
"Atık sularını arıtmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu"
Fenerbahçe Beko, Fransa'dan galibiyetle döndü
Anadolu Efes sahasında Monaco'ya kaybetti
Deprem konutları yapılamayacak mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
7 tutuklama
Ne yediğinizi biliyor musunuz? İşte Taklit ve tağşişli ürün 737 ürün
Mansur Yavaş'tan konser ücreti açıklaması
Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı
Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 darbesi Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 darbesi
Deprem konutları yapılamayacak mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi Deprem konutları yapılamayacak mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı