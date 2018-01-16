Yunanistan'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Ulusal Atina Rasathanesi, Atina'nın 28 kilometre kuzeydoğusunda 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.



Stamata bölgesi yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssünün yerin 5 kilometre altında olduğu belirtildi.



Kandilli 4.2

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise saat 23:24'tek meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.



Kandilli depremin yerin 4 km derinliğinde meydana geldiğini duyurdu



Atina'nın tamamında hissedilen deprem sebebiyle şehirde kısa süreli panik yaşandı.