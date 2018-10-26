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Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos Adası'nın 53 kilometre güneybatısı olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta ve Arnavutluk'ta da etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin İtalya ile Yunanistan arasındaki İyon Denizi'nde TSİ 01.54'te yaşandığı aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan
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