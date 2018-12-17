banner999
İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarına taksit
İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarına taksit
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Antalya'da kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu
Antalya'da kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu
Yunanistan'da SKAI televizyonuna saldırı
Yunanistan'da SKAI televizyonuna saldırı

Yunanistan'da özel televizyon kanalı SKAI'ye bombalı saldırı gerçekleştirildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir özel televizyon kanalının binasına zaman ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi.

Yunanistan'da özel televizyon kanalı SKAI'ye bombalı saldırı gerçekleştirildi

Yunanistan'ın SKAI televizyonu binasına zaman ayarlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi. 

Olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarsa bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, TV kanalını boşalttı. Binanın önündeki Posidonos Bulvarı trafiğe kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı. 

Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadı. 

Ülkede zaman zaman, aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen benzeri saldırılar meydana geliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.