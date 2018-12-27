banner999
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz

Yunanistan'da patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kilise önünde bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir kişi yaralandı.

Yunanistan'da patlama

Yunan Emniyetinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan Agios Dionisios Kilisesi'nin önünde şüpheli metal bir kutu bulundu.

Kilisenin zangocu durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken patlayıcı maddenin infilak ettiği, bir polisin yaralandığı belirtildi.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan emniyet birimleri inceleme başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yunanistan #patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.