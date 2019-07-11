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Yunanistan'da şiddetli yağış felaketi

Yunanistan'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Halkidiki bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi ise yaralandı.

Yunanistan'da şiddetli yağış felaketi

Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki'de sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle can ve mal kayıpları yaşandı.

Turizm bölgesinde etkili olan fırtına sonucu ikisi çocuk 6 turist yaşamını yitirdi. Ölenlerin Çekya, Romanya ve Rusya vatandaşı olduğu belirtildi.

Diğer yandan yetkililer, 4'ü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Şiddetli yağış sebebiyle evlerde ve araçlarda da büyük hasarlar meydana geldi. Evleri su bastı, yıldırım düştü, elektrik direkleri yollara düştü.

Şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi. İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan
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