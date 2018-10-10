Amerika ve Yunanistan arasında askeri alanda artan işbirliği dikkat çekişyor. Yunanistan Savunma Bakanı, Pentagon'da yaptığı görüşmede ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca Yunan Bakan Kammenos mevkidaşı Mattis'e ülkesinde daha fazla üstte kalıcı askeri güç bulundurmasını önerdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos (Panos Kamenos), ABD'li mevkidaşı Jim Mattis (Cim Matis) ile Pentagon'da bir araya geldi. Kammenos görüşmede Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.



Kammenos ABD’ye ‘Yunanistan ile ikili güvenlik işbirliğini artırma’ çağrısında bulundu. Kammenos; Larissa, Volos ve Dedeağaç'ta da askeri güç konuşlandırmasının Yunanistan için önemli olduğunu vurguladı. Halihazırda ABD'nin Girit Adası'ndaki Suda Körfezi'nde askeri üssü mevcut. Ayrıca Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı birimleri bulunuyor.



Pentagon’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Mattis'in Kammenos’a, kritik bir lojistik merkez olan Girit Adası’nda ABD’ye sunduğu destek için teşekkür etti.



Mattis ayrıca, Kammenos’a Yunanistan’ın savunma harcamalarına bağlılığı ve 1,5 milyar dolarlık F-16 güncellemesi konusunda da övgüde bulundu.



Pentagon açıklamasında, Yunan Savunma Bakanı’na, "ülkesinin bölgedeki tehlikeli Rus faaliyetleriyle mücadelede son zamanlardaki eylemlerinden ötürü teşekkür etti" ifadesine yer verildi.



Geçen hafta ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt (Jefri Payıt), Dedeağaç'a ziyarette bulunmuştu. Pyatt, ABD'nin bölgeye yönelik yoğun ilgisi gösterdiğini belirtmişti.



ulusal.com.tr

