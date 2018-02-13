PYD-PKK, terörist cesetlerine bomba yerleştirmiş
PYD-PKK, terörist cesetlerine bomba yerleştirmiş
Irak'tan flaş IKBY kararı
Irak'tan flaş IKBY kararı
DenizBank ile ilgili flaş açıklama
DenizBank ile ilgili flaş açıklama
Nehirde facia: En az 10 kayıp
Nehirde facia: En az 10 kayıp

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı grup toplantısında Yunanistan'a sert çıkmış ve "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu sözlere Yunan hükümetinden yanıt gecikmedi.

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi, hükümet sözcüsünün katıldığı radyo programında yaptığı açıklamaları sayfasına taşıdı.

Yunanistan hükümet sözcüsü  Dimitris Tzanakopoulos, bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi. Tzanakopoulos, "Türkiye ve Erdoğan hükümetiyle olan ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Türkiye, bölgesinde huzuru sağlamak için adım attığını söylerken aslında tam tersini yapıyor. Biz bu noktada gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Hükümet sözcüsü aynı zamanda Ege'de olabilecek herhangi bir potansiyel çatışmayla ilgili de geri adım atmayacaklarını vurguladı. 

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz" demişti

ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #erdoğan #ege #Kıbrıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.