Hükûmet, İltica Komisyonu'ndan FETÖ'cü askerin serbest bırakılması kararının iptal edilmesini istedi

Yunanistan hükümeti, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun kararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğunu bildirildi.



Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, darbeci askerin kabul edilen sığınma talebinin iptali için ilgili mahkemeye itirazda bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, "8 Türk asker ile ilgili defalarca ve açıkça ifade edilen sabit tezimiz çerçevesinde, Yunan hükümeti tarafından, İkinci Derece Mülteci Komisyonu’nun sığınma verilmesiyle ilgili dünkü kararının iptali için dilekçe sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun Bağımsız İltica Komisyonu tarafından bugün kabul edildiği açıklanmış ve başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti.



Türkiye'den Yunanistan'a darbeci askere sığınma hakkı verilmesine tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın FETÖ'nün darbe girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birine sığınma hakkı verdiği belirtilerek, "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce Türk vatandaşını şehit eden suçluların Türkiye'de adalet önünde hesap vermesinin Yunanistan tarafından yeniden engellendiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."



Ne olmuştu?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun üçüncü derecedeki Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Komisyonun başvuruyu, “Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre, 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara’daki durumun insan hakları açısından kabul edilemez düzeyde olduğuna” karar vererek, “Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılama yapılmayacağı” gerekçesiyle kabul ettiğini duyurdu.

Haberde, serbest bırakılan askerin, darbecilerin Türkiye’den kaçışında kullandığı helikopterin yardımcı pilotu olduğu belirtilirken, daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedildikten sonra üçüncü derecedeki komisyona başvuruda bulunan diğer 7 askerle ilgili kararın açıklanmasının beklenildiği kaydedildi.

Yunan basınına göre hükümet, İltica Komisyonunun bu kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

Komisyon diğer askerlerin sığınma başvurularını değerlendirmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.