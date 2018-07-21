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Yunanistan'dan teröriste iltica hakkı

Yunanistan'ın terör örgütlerine tanıdığı imtiyazlara bir yenisi daha eklendi. Önce 15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere sahip çıkan Atine yönetimi şimdi de İnterpol tarafından tutuklama kararı olan PKK'lı Turgut Kaya'nın itica talebini kabul etti.

Yunanistan'dan teröriste iltica hakkı

FETÖ'cülere kol kanat geren Yunanistan bu defa da PKK'ya kucak açtı.

Yunanistan’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesine karar verilen terörist Turgut Kaya’nın, siyasi iltica talebi kabul edildi. Haberi Yunan Efimerida Syntakton gazetesi duyurdu.

45 yaşındaki terörist Kaya Türkiye'de İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Aranan teröristler listesi"nde yer alıyordu. Şubat ayında da Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanmıştı.

Hakkında İnterpol tarafından tutuklama kararı bulunan terörist, yakalanır yakalanmaz da Yunanistan'da siyasi iltica talebinde bulunmuştu.

Yunanistan daha önce de FETÖ'cülere sahip çıkarak Türkiye ile gerilimi tırmandırmıştı.

15 Temmuz darbe girşiminde Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere iltica hakkı tanınmış, FETÖ'cüler üst düzek koruma altına alınmıştı. 

FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi ile Yunan hükütmetiyle halâ bir uzlaşıya varılamadı.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #terörist #iltica
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