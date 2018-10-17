Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etti.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Aleksis Çipras'ın Kocias'ın istifasını kabul ederek, 3,5 yıllık görevi için kendisine teşekkür ettiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca Makedonya ile yapılan isim konusundaki Prespa anlaşmasına ilişkin tüm çabaların bundan sonra Başbakan tarafından üstlenileceği kaydedildi.



Yunan basınına yansıyan haberlerde, dün yapılan kabine toplantısında Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Kocias arasında Makedonya anlaşmasına ilişkin sert tartışma yaşandığı ifade edildi.



Haberlerde, Kammenos'un, Kocias'ı Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'un "adamı" olmakla ve bakanlığın fonlarını yanlış yönetmekle suçladığı, Kocias'ın ise Çipras'ın bu ithamlar karşısında kendisinin arkasında durmamasından ve tartışmayı yatıştırmaya çalışmasından dolayı öfkelendiği belirtildi.



Makedonya anlaşmasına karşı çıkan ve hükümete bu konuda destek vermeyeceğini ifade eden Kammenos, geçen hafta Washington'a düzenlediği ziyarette Makedonya ile gerçekleştirilen isim anlaşmasına alternatif plan sunduğunu açıklamıştı.



Kammenos'un hamlesi, başta Kocias olmak üzere birçok SYRIZA'lı hükümet yetkilisinden tepki toplamıştı.



Sol oluşumların birleşimiyle kurulan SYRIZA'nın üyesi Kocias ve kendisiyle ortak hareket eden milletvekillerinin desteğini çekmesi halinde hükümetin düşebileceği belirtiliyor.



Çipras'ın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.