Yunanistan işgal ettiği adalarda silah gösterdi

Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tevfik Kadan çarpıcı bir habere imza attı. Kadan'ın haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunanistan’a devredilmemiş Türk adalarına giderek Yunan birliklerini denetledi. İşte Kadan'ın o haberi:



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, iki günlük Doğu Ege adaları ziyareti kapsamında İstanköy ve Batnoz adalarına geldi. 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ziyaretlerde Dendias’a, Orgeneral Dimitrios Choupis ile Korgeneral Georgios Kostidis eşlik etti. Lozan ve Paris Antlaşmaları gereğince Gayri Askeri Statü’de olması gereken bu adalarda Yunan askeri birliklerini denetleyen Dendias ve komuta heyeti, daha sonra Yunan işgalindeki Türk adalarından Eşek, Keçi, Bulamaç ve Kalolimnos’a geçti. Bu adalarda da Yunan komandoları tarafından karşılanan Dendias, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı ayrı ayrı ziyaret paylaşımlarında, şu ifadeleri kullandı:

- Paskalya dolayısıyla Yunanistan'ın en uç bölgelerindeki karakolları ziyaret ederek buralarda görev yapan askerlerimize iyi dileklerimizi ilettik. Bu ziyareti aynı zamanda Doğu Ege'deki Yunan varlığının bir geçmişi, bugünü ve elbette parlak bir geleceği olduğunun altını çizmek için yaptık. “Ege Muhafız Karakollarına ziyaretlerimiz ikinci gününde Keçi Adası’nda devam etti. Subaylarımıza ve askerlerimize, anavatana hizmetlerinden dolayı teşekkür etme ve Paskalya öncesinde kendilerine iyi dileklerde bulunma fırsatı buldum. “Bugün Bulamaç’taki Muhafız Karakolu’nda görev yapan subay ve askerlerimizi ziyaret ettik. Kendilerine anavatana hizmetlerinden dolayı teşekkür etme ve Paskalya tatili dolayısıyla iyi dileklerde bulunma fırsatı buldum. “Doğu Ege ziyaretlerim çerçevesinde, vatanımızın en doğu bölgelerinde bulunan Kalolimnos Karakolu’na geldim. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından korunan takımadaların küçük adalarına.

İŞGAL ALTINDAKİ ADALAR

Nikos Dendias’ın, yanına Genelkurmay Başkanı’nı alarak gittiği ve adaya konuşlandırılmış komandolar tarafından karşılandığı Eşek, Keçi, Bulamaç ve Kalolimnos adaları, Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGEAYDAAK) içinde bulunuyor. Bu adalar Lozan ve Paris Antlaşmalarında ismi sayılarak önce İtalya ardından Yunanistan’a devredilen adalar içinde yer almadıkları gibi, 1939 ve 1943 tarihli İngiliz, 1951 tarihli Amerikan haritalarında da Yunanistan’a ait olmadıkları açıkça gösteriliyor. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’dan devraldığı borç kapsamında bu adaların borçlarını dahi yıllarca ödedi.

Kalolimnos Adası Gümüşlük’e 10 kilometre, Bulamaç Adası Didim’e 10 kilometre, Eşek Adası 17 kilometre, Keçi Adası ise yalnızca 8 kilometre mesafede yer alıyor. Ege’de bu ve buna benzer, yani egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalık gruplarının toplam sayısı 152. Ancak Dendias, kapımıza kadar gelerek bu adaların “Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından korunan Yunan adaları” olduğunu açıkça haykırıyor. Bu adalarda geçmişte var olduklarını iddia ederek tarihi, bu adaların takımadaların uzantısı olduğunu iddia ederek de Lozan’ı tahrif etmeye çalışıyor. Neresinden bakarsanız bakın, bu bir meydan okumadır!

ADALARI BİLİYOR AMA AÇIKLAMIYORUZ

Türkiye, bu 152 ada grubunun isimlerini tek tek bilmesine rağmen bugüne kadar resmi olarak ilan etmedi. Emekli komutanlar, bugün Türk Deniz Kuvvetlerinde görevli firkateyn komutanlarımızın dahi elinde Ege’de hangi ada, adacık ve kayalıkların Türkiye’ye ait olduğunu gösteren bir haritanın bulunmadığını bildiriyor. Halbuki 1996 yılında yaşanan Kardak Krizi'nin ardından harekete geçen Türk Devleti, tüm kurumları ve akademik camiası ile birlikte ortak bir çalışma başlatmış ve Ege'de egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkları tespit etmişti. 1997 yılında oluşturulan 35 kişilik bilim grubunun 2 yıllık çalışması neticesinde bu sayı, 152 ada, adacık ve kayalık grubu olarak saptandı. Osmanlı arşivlerindeki detaylı bir çalışmayı da içeren araştırmanın sonucunu Kurmay Binbaşı Ali Kurumahmut kaleme aldı. ‘‘Ege'de Temel Sorun / Egemenliği Tartışmalı Adalar” adlı o araştırmada özetle, “Antlaşmalarla ve adları zikredilerek Yunanistan'a devredilmeyen adalar üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti sürmektedir ve söz konusu ada, adacık ve kayaların egemenliği şimdi Osmanlı'nın devamı olan Türkiye'ye aittir.” deniliyordu.

Ancak AB ve ABD’nin baskıları, Türkiye’nin ekonomik ve askeri bağımlıkları ve Yunanistan’la yürütülen sözde normalleşme süreçleri, bu adaların isimlerinin açıklanmasına yıllarca engel oldu. Atina ise bu suskunluktan cesaret alarak Ege'de Türk kıyılarının 3 mil ötesindeki tüm ada, adacık ve kayalıkların kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve buralarda iskan politikaları yürütüyor. Dendias’ın ziyareti ise, bu adalarda “Ege Muhafızları Karakolları” adı altında birlikler konuşlandırıldığını gösteriyor.

KARDAK İÇİN SAVAŞACAKTIK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan ile başlatılan normalleşme sürecinde de AK Parti Hükümeti’nin Ege Denizi’nde büyük bir sessizliğe büründüğü, Atina’nın ise aksine faaliyetlerini yoğunlaştırdığı görülüyor. Türkiye, 6 Şubat’tan bugüne Ege’deki tüm askeri uçuşlarını durdururken, Yunanistan ise şimdilerde “Ulusal Deniz Parkı” adı altında oldubittiler peşinde koşuyor. Dendias’ın son adalar çıkarmasına da AK Parti Hükümeti’nden herhangi bir tepkinin gelmemesi dikkat çekiyor. Halbuki, bugün Dendias’ın gittiği Kalolimnos Adası’nın yalnızca üç buçuk kilometre batısında bulunan ve aynı statüde olan Kardak için savaşmayı göze almamış mıydık? Eşek’in, Keçi’nin Bulamaç’ın ne farkı var Kardak’tan…