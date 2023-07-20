Yunanistan Lozan Anlaşmasını çiğnedi! Atina'dan Türk okulları kararı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis göreve başlar başlamaz LGBT’ye özgürlük getirdi. Şimdi de Lozan Anlaşmasını çiğneyerek ülkedeki Türk azınlık okullarını kapatmaya başladı.

Vilnius NATO liderle zirvesinde yapılan görüşme ile ilişkilerde “yeni dönem” davulları çalan Atina yönetimi, Batı Trakya Türklerinin haklarını hiçe saydı.

Miçotakis yönetiminin talimatıyla Yunanistan Eğitim Bakanlığı, öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılması kararlaştırıldı.

Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğün’e bağlı Rodop ilinde 7, İskeçe ilinde 2 Türk azınlık ilkokulu kapatılacak. 13 yıl önce 194 olan azınlık okul sayısı 90'a düşecek.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği karara tepkili. Okulların kapatılması kararının Lozan Antlaşması'na aykırı olduğu vurgulandı.

- Batı Trakya Türk Azınlığı'nın çocukları, velileri ve öğretmenleri her yeni eğitim ve öğretim yılına senelerdir üzgün ve buruk başlıyor. Tüm azınlık insanı, 'acaba bu yıl kaç okulumuz daha kapatılacak, kaç okulun daha kapısına zincir vurulacak' kaygısını taşıyor.