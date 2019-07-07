Yunanistan sandık başına gitti. Erken seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen milletvekillerini belirlemek için oy kullanıyor.

Yunanistan'da halk, yeni dönemin milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gitti.



Ülkede kayıtlı yaklaşık 10 milyon seçmen, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta oy kullanmaya başladı.



Yaklaşık 4 ay erkene çekilen seçim, 20 siyasi partinin katılımıyla yapılıyor. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışıyor.



Seçim sistemine göre hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.



Geçen mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'den yaklaşık 10 puan geride kalınca Başbakan Çipras erken seçim ilan etmişti.



ulusal.com.tr







