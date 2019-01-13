banner1002
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Denktaş mesajı
TBMM'de kanun teklifi mesaisi sürüyor
TBMM'de kanun teklifi mesaisi sürüyor
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
EPDK tarafından 28 lisans verildi
EPDK tarafından 28 lisans verildi

Yunanistan savunma bakanı istifa etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile yaşanan isim değişikliği krizi nedeniyle istifa etti.

Yunanistan savunma bakanı istifa etti

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos istifa ettiğini ve koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.

Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.Yaklaşık 4 yıldır 'milli birlik hükümetinde' yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakan'a söyledim. Hükümette kalamayız" dedi. Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor" ifadesini kullandı.

Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor
Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı. 
Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.
Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.  

Etiketler; #yunanistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.