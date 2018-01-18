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Yunanistan ve Makedonya arasındaki “isim“ krizi

İki ülke, "Makedonya" ismi nedeniyle aralarında 27 yıldır devam eden gerginliğe çözüm arayışı için Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi

Yunanistan ve Makedonya arasındaki “isim“ krizi

Yunanistan ve Makedonya, aralarında "Makedonya" ismi nedeniyle 27 yıldır devam eden siyasi gerginliğe çözüm arayışı için Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi.

Makedonya, Birleşmiş Milletler tarafından Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti olarak tanınıyor ancak sadece Makedonya ismini kullanmak istiyor. Yunanistan ise bu ismin ülkenin kuzeyinde yer alan bir bölgeye ait olduğu ve gelecekte iki ülke arasında toprak ihtilafı yaşanabileceği gerekçesiyle Makedonya isminin kullanılmasına karşı çıkıyor.
İki ülke, "Makedonya" ismi nedeniyle aralarında 27 yıldır devam eden gerginliğe çözüm arayışı için Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi.

BM arabulucusu Matthew Nimetz, bu iki ülkenin temsilcileriyle bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Makedonya arasında yaşanan isim krizinde çözüme yakın olduklarını söyledi.

İki ülke temsilcisine bir çözüm önerisi sunduğunu ve Atina ve Üsküp'e giderek taraflarla bu öneriyi görüşeceğini ifade eden Nimetz, sürecin olumlu yönde ilerlemesinden umutlu olduğunu belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #isim krizi #makedonya #yunanistan
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