Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorunu" görüşüldü

BM’nin Makedonya ile Yunanistan arasındaki “isim” sorununu çözmek için görevlendirdiği Özel Temsilci Matthew Nimetz, her iki ülkenin dışişleri bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nde bir araya geldi.

BM Viyana Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Nimetz’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan "isim" sorununun karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma çabası çerçevesinde yapıcı bir toplantı olduğu belirtildi.

Açıklamada, basına kapalı yapılan görüşmede, her iki ülkenin dışişleri bakanının, isim sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için "BM himayesinde girişimlerini sürdürme noktasında hemfikir" oldukları ifade edildi.



İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.



Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'de beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.



Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

