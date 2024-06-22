Yunanistan yanıyor

Yunanistan orman yangınlarına teslim oldu.



Son 24 saatte 64 noktada orman yangını çıktı.



Mora Yarımadası'ndaki yangında alevler bir köye yaklaştı. Yangının yakınındaki evin önünde 54 yaşındaki bir erkek ölü bulundu.



Yangınlara yakın konumdaki yerleşim birimleri tahliye edildi. Birçok zeytinlik ve tarım alanı yangında kül oldu. Bazı köylerde evler zarar gördü.



Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Yunanistan'da rüzgarın hızının 95 kilometreye ulaşması nedeniyle yangınlar kontrol altına alınamıyor.