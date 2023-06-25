Yunanistan yeniden sandık başında! Seçime 26 parti, 4 ittifak ve 2 bağımsız aday katıldı

Yunanistan'da halk, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonucunda hükümetin kurulamaması üzerine yeniden sandık başına gitti.

Ülkede kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen bulunuyor. Genel seçimde 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday yarışıyor.

Yunanistan'da ilk kez bu yıl uygulanan seçim sistemine göre, genel seçim sonucu hükümet kurulamaması halinde, seçmenler ikinci kez sandığa gidiyor.

Yeni sisteme göre; sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye, en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, aldığı oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste fazladan 20 ila 50 milletvekilliği veriliyor.

21 Mayıs'ta yapılan seçime katılım oranı yüzde 61,10 olmuştu. Son 4 yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, aldığı yüzde 40,79'luk oy ile meclise 146 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.