Yunanistan’da binlerce kişiden “özel üniversite” protestosu

Yunanistan'da hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısı protesto edildi. Binlerce kişi sokağa döküldü!

Yunanistan’da binlerce kişiden “özel üniversite” protestosu
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Yunanistan'da hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısı için oylama yapılacak parlamentonun önünce binlerce kişi buluştu.Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.

Göstericileri dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Çıkan arbedede 7 kişi yaralandı. Kalabalık, reformun savunucularından Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis aleyhinde sloganlar atarken, "Özel üniversitelere hayır” yazılı pankartlar taşıdı.


Tartışmalı yasa tasarısı, ülkede özel üniversitelerin kurulmasının önünü açarken, erişilebilir ve eşit eğitimin temel ilkelerine de bir tehdit olarak görülüyor. Tasarı, eğitimin kamusal ve ücretsiz olması gerektiğini öngören Yunanistan Anayasası’nın 16. maddesine doğrudan aykırı bir hareket olarak algılanıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yunanistan # eğitim
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