Yunanistan’da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yunanistan Parlamentosu'nda, mart ayında görev süresi dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için yapılan seçimler sonuçsuz kaldı. Seçimde adaylardan hiçbiri, birinci turda gerekli olan 200 oya ulaşamadı.

300 sandalyeli parlamentoda 297 milletvekilinin oy kullandığı seçimde iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, 160 oyla ilk sırada yer aldı. Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli, 40 oy aldı. Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, 34 oyda kaldı. Zafer Partisi’nin adayı Kostas Kiryaku, yalnızca 14 oy alabildi. 49 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Bu sonuçlarla birlikte, ikinci tur seçimlerin 31 Ocak’ta yapılmasına karar verildi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yunanistan’da cumhurbaşkanı, 5 yıllık bir süre için parlamento tarafından seçiliyor. Bir adayın, birinci turda seçilebilmesi için milletvekili tam sayısının üçte ikisinin (200 oy) desteğini alması gerekiyor. Eğer bu sağlanamazsa İkinci tur seçim 5 gün içinde düzenleniyor. İkinci turda da gerekli oy oranına ulaşılamazsa üçüncü tura geçiliyor. Üçüncü turda milletvekili tam sayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Üçüncü turda da sonuç alınamazsa, salt çoğunluğu sağlayan aday cumhurbaşkanı olarak seçiliyor.