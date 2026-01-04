Yunanistan’da hava trafiği krizi: Uçaklar Türkiye’ye yönlendiriliyor

Yunanistan’da yaşanan frekans sorunu nedeniyle tüm havaalanları kapatıldı. Havada bulunan uçaklar güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye yönlendirilirken, ülkeye yeni uçuşların girişine izin verilmedi.

Yunanistan’da sivil havacılığı durma noktasına getiren ciddi bir teknik kriz yaşandı. Ülkede meydana gelen frekans sorunları nedeniyle tüm havaalanlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Kriz sırasında havada bulunan uçakların, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye yönlendirildiği açıklandı.

Yunanistan’daki sivil havacılık yetkilileri, ülke genelinde hava trafik iletişiminde yaşanan sorunlar nedeniyle iniş ve kalkışların durdurulduğunu belirtti. Gökyüzünde seyir halinde olan uçakların ise alternatif meydanlara yönlendirilerek Türkiye hava sahasına alındığı ifade edildi.

Alman gazetesi BILD’e konuşan yetkililer, frekans krizinin tüm havaalanlarını etkilediğini ve şu an için Yunanistan’a hiçbir uçağın girişine izin verilmediğini aktardı. Krizin ne zaman çözüleceğine dair net bir takvim paylaşılmadı.

Yetkililer, yaşanan teknik sorunun uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğunu, bu nedenle hava trafiğinin tamamen durdurulduğunu bildirdi. Krizin çözümü için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

