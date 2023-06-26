Yunanistan'da seçim sonuçları belli oldu! Miçotakis'in partisi tek başına iktidar

Yunanistan, 21 Mayıs’taki erken genel seçimlerde hükümetin kurulamamasının ardından yeniden sandık başına gitti.

Tekrarlanan seçimi, Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kazandı.

Sandıkların yüzde 99,69'u açılırken Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40,55 ile 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili elde etti.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 17,84 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,85 ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,69 ile 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,44 ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,69 ile 10, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 ile 8 meclisteki sandalyenin sahibi oldu.

Seçimlere katılım, yaklaşık yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,64'lük oyla meclise 12 milletvekili sokmayı başardı.

Böylelikle seçim barajının yüzde 3 olduğu Yunanistan'da mecliste temsil edilen partilerin sayısı 8 oldu.