Yunanistan'da tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti.
Yunanistan'da tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetti— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023
• Olayın ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti pic.twitter.com/FS6GQZuGhf
Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıMacron'a Putin posterli protesto Şi Cinping ve Aleksandr Lukaşenko bir arada "Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil" Yunanistan'da iki tren çarpıştı