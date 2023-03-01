Yunanistan'da tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti.

Yunanistan'da tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetti
Kazanın meydana geldiği Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesi
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Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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