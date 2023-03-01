Yunanistan 'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Yunanistan'da tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetti • Olayın ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti pic.twitter.com/FS6GQZuGhf

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şi Cinping ve Aleksandr Lukaşenko bir arada