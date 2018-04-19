Yunan yargısı 15 Temmuz sonrasında Yunanistan'a kaçan 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.

Son dönemde Ankara-Atina arasında gerilen tansiyon bugün Yunanistan’dan gelen bir haberle kırılma noktasına geldi. Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan Aleksis Çipras ve Savunma Bakanı Kammemeros’un ardından bugün Yunan yargısı 15 Temmuz’un ardından Yunanistan’a kaçan firari FETÖ’cüler hakkında skandal bir karar aldı.



Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan yargısı ülkeye kaçan 8 FETÖ’cüden 1’ini serbest bırakma kararı aldı. Ankara’nın FETÖ’cüleri iade talebine sürekli ret kararı veren Yunanistan’ın Adalet Bakanı Stavros Kondonis geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuş ve FETÖ’cülerin serbest bırakılabileceğini iddia etmişti.



Yapılan açıklamada serbest bırakılan FETÖ’cünün Yunanistan’dan çıkmasına yasak getirilirken, her gün polis karakoluna gidip imza vermesinin zorunlu hale getirildiği aktarıldı.